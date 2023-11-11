سرقة اسلحة وأجهزة لاسلكي من عجلة حماية برلمانية كانت مركونة بمرآب أمام منزلها ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بسرقة أسلحة من عجلة حماية إحدى أعضاء مجلس النواب العراقي كانت مركونة أمام منزلها غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن " معلومات امنية وردت بوجود حادث سرقة اسلحة من عجلة نوع (لاندكروزر) متوقفة أمام مرآب منزل البرلمانية عن تحالف "تقدم" سارة لطيف الدليمي ضمن منطقة الهياكل في منطقة الغزالية"، مبينا أن "العجلة تابعة لحمايتها".

وأضاف المصدر أن "المسروقات سلاح نوع M4 عدد 3، وأجهزة لاسلكي عدد 4"، مبينا ان "تحقيقات امنية تجري حاليا لمعرفة ملابسات الحادث وكشف الجناة".