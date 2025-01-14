سرقا "دولارات وذهب".. اعتقال متهمين نفذا عملية سطو في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، اعتقال شخصين متهمين بسرقة أموال وذهب من أحد المشاريع السكنية في مدينة السليمانية.

وذكرت المديرية في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "فرقها تمكنت من إلقاء القبض على شخصين متهمين بسرقة أموال ومصوغات ذهبية من أحد المشاريع السكنية في مدينة السليمانية".

وأضاف البيان، أن "عملية الاعتقال جاءت بعد تقديم شكوى من مواطنين أكدوا تعرضهم لعملية سرقة أثناء إقامتهم في المشروع، وفور تلقي الشكوى، باشرت فرق الشرطة التحقيقات الميدانية وعمليات البحث حيث تمكنت بعد استصدار مذكرة قضائية من إلقاء القبض على المتهمين وضبط بحوزتهما مبالغ مالية بالدولار الأميركي ومصوغات ذهبية".

وأكدت مديرية شرطة السليمانية، بحسب البيان، أنها "مستمرة في جهودها لضبط مرتكبي الجرائم ومكافحة السرقات"، داعية المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة".