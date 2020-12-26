إسرائيل تتوقع ضربة إيرانية من العراق أو اليمن

شفق نيوز/ قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان، إن بلاده تراقب تحركات إيران في المنطقة، فيما توقع أن يأتي الخطر على إسرائيل من العراق واليمن، افصح عن أن غواصات إسرائيل تبحر في كل مكان.

واشار زيلبرمان إلى أن قائد الأركان الإسرائيلي أفيف كوخابي، عندما حذر إيران من الاقدام على أي هجوم، قصد العراق واليمن. وعندما تحدث عن دائرة الدول الثانية كان قصد الدائرة الاولى لبنان وسوريا، لافتًا إلى أن إيران كانت قد هاجمت منشآت أرامكو السعودية في سبتمبر 2019 من اليمن والعراق وإيران مستخدمة عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة عن بعد بدون أن يكشفها أحد، "وهذا يدل على قدرة إيرانية كبيرة في هذا المجال".

ونفى زيلبرمان أن تل أبيب تعلم بِنيّة أو خطة إيرانية لضرب إسرائيل بشكل محدد، وقال في تصريح لموقع "إيلاف"، إن ذكرى السنة الاولى لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، على يد الأميركيين مناسبة مهمة وقد تعمد إيران إلى القيام بعمل عسكري انتقامي ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة علمًا أن إيران ترى إسرائيل والولايات المتحدة بذات العين ولا تفرق بينهما.

وأضاف أن إيران تلقت العديد من الضربات خلال العام المنصرم، من مقتل سليماني إلى استهداف مواقعها في سوريا مرورا بانفجارات غامضة في منشآت برنامجها النووي وانتهاء باغتيال فخرى زادة كبير علمائها النوويين، إضافة إلى العقوبات الدولية والأميركية والاحوال الاقتصادية الصعبة، ناهيك عن وباء كورونا .

وتابع بالقول ان كل هذه الامور تجعل من إيران برميل بارود قابلا للانفجار نظرًا لكمية الاحتقان والضربات التي تلقتها من دون القدرة على الرد المناسب لحجم تلك الضربات.