سرايا الصدر تقتل عنصراً آخر في تنظيم داعش بكمين سامراء

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في صلاح الدين اليوم الخميس بمقتل عنصرين من داعش بكمين أمني ومطاردة جنوب شرق سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، قوة من استخبارات لواء٣١٣التابع لقيادة عمليات سامراء لـ(سرايا السلام) وقوات الجيش تمكن من قتل عنصر من داعش بكمين أمني والثاني بعد مطاردته من قبل قوات مشتركة من سرايا السلام والجيش في منطقة (جلام سامراء) جنوب شرق قضاء سامراء.

وكانت قوات سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري تمكنت أمس من قتل عنصر بداعش ومطاردة آخر الذي نجحت بقتله لاحقا.

وتشهد أطراف سامراء حوادث وهجمات لعناصر داعش بسبب وجود بؤر إرهابية للتنظيم في القرى والمناطق الوعرة إلى جانب ضعف التواجد الأمني.