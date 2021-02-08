سرايا الصدر تعلن "النفير العام" لإحباط هجمات "كبيرة" وفوضى ببغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر في "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عن إعلان "النفير العام"، الاثنين، بين صفوف مقاتليها إثر ورود معلومات بنية داعش شن هجمات "كبيرة" وإثارة الفوضى في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، مشترطاً عدم ذكر اسمه نظراً لسرية الأمر، إن "سرايا السلام أعلنت النفير العام بين مقاتليها".

وأوضح أن السرايا تلقت "معلومات استخباراتية مؤكدة عن نية تنظيم داعش شن هجمات نوعية كبيرة في بغداد وبقية المحافظات".

وأضاف المصدر أن الهجمات سترافقها "عمليات فوضى وتخريب من جهات أخرى متحالفة مع التنظيم الإرهابي"، دون الكشف عن هوية تلك الجهات.

وأشار إلى أن الأوامر التي تلقتها السرايا تقضي "برفع الجهوزية واليقظة الى أعلى المستويات وانتظار توجيهات القيادة العامة لسرايا السلام التي ستصدر لاحقاً".

من جانبه، كتب صالح محمد العراقي المقرب من الصدر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقاً بعثيا داعشيا وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المقدسات في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد".

وأردف بالقول، إن "الاستهداف لا يخصّ المراقد الشيعية إن جاز التعبير لنشر الفتنة والفوضى".