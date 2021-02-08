سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سرايا الصدر تعلن "النفير العام" لإحباط هجمات "كبيرة" وفوضى ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-08T14:09:00+0000
سرايا الصدر تعلن "النفير العام" لإحباط هجمات "كبيرة" وفوضى ببغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر في "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عن إعلان "النفير العام"، الاثنين، بين صفوف مقاتليها إثر ورود معلومات بنية داعش شن هجمات "كبيرة" وإثارة الفوضى في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، مشترطاً عدم ذكر اسمه نظراً لسرية الأمر، إن "سرايا السلام أعلنت النفير العام بين مقاتليها".

وأوضح أن السرايا تلقت "معلومات استخباراتية مؤكدة عن نية تنظيم داعش شن هجمات نوعية كبيرة في بغداد وبقية المحافظات".

وأضاف المصدر أن الهجمات سترافقها "عمليات فوضى وتخريب من جهات أخرى متحالفة مع التنظيم الإرهابي"، دون الكشف عن هوية تلك الجهات.

وأشار إلى أن الأوامر التي تلقتها السرايا تقضي "برفع الجهوزية واليقظة الى أعلى المستويات وانتظار توجيهات القيادة العامة لسرايا السلام التي ستصدر لاحقاً".

من جانبه، كتب صالح محمد العراقي المقرب من الصدر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقاً بعثيا داعشيا وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المقدسات في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد".

وأردف بالقول، إن "الاستهداف لا يخصّ المراقد الشيعية إن جاز التعبير لنشر الفتنة والفوضى".

related

اعتقال شخص بحوزته اكثر من 250 كتاباً يروج لفكر داعش ببغداد

Date: 2019-07-14 19:38:36
اعتقال شخص بحوزته اكثر من 250 كتاباً يروج لفكر داعش ببغداد

مسلحون يغتالون "مخبراً" شمال بغداد

Date: 2020-10-29 19:03:21
مسلحون يغتالون "مخبراً" شمال بغداد

مجلة أميركية: متى تفرج تركيا عن الآيزيديات؟

Date: 2019-12-22 08:42:02
مجلة أميركية: متى تفرج تركيا عن الآيزيديات؟

"داعش" يهاجم منزلين على تخوم بغداد ويوقع ضحايا

Date: 2020-10-20 15:24:14
"داعش" يهاجم منزلين على تخوم بغداد ويوقع ضحايا

ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 32 ضحية وجريحاً

Date: 2021-01-21 08:13:39
ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 32 ضحية وجريحاً

إصابتان وأضرار مادية في الهجوم على إمدادات التحالف ببغداد

Date: 2020-09-08 19:08:32
إصابتان وأضرار مادية في الهجوم على إمدادات التحالف ببغداد

اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

Date: 2020-05-20 00:37:52
اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

الأمن يغلق وسط بغداد بحواجز ويفتح النار صوب المتظاهرين في مناطق مستعينا بطائرات

Date: 2019-10-04 17:03:42
الأمن يغلق وسط بغداد بحواجز ويفتح النار صوب المتظاهرين في مناطق مستعينا بطائرات