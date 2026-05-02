"سرايا الصدر" تطرد 14 عنصراً من تشكيلاتها جراء حادثة كربلاء (وثائق)

أعلنت قيادة "سرايا السلام"، اليوم السبت، طرد 14 عنصراً من تشكيلاتها وفصلهم بشكل نهائي، على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة كربلاء.

وعزا مسؤول جهاز الأمن المركزي في السرايا، عبر بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، صدور القرار إلى ما وصفها بـ"الممارسات المشينة والتصرفات الخاطئة" التي ارتكبها هؤلاء العناصر، فضلاً عن تورطهم في حادثة كربلاء.

وشدد البيان على ضرورة مقاطعة المطرودين وعدم التعامل معهم تحت أي مسمى.

وأرفق جهاز الأمن المركزي أسماء العناصر الـ14 المشمولين بقرار الطرد وصورهم (كما ورد في الوثائق أدناه):