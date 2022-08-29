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"سرايا السلام" يجوبون محافظات جنوبية مدججين بالسلاح

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T19:45:42+0000
"سرايا السلام" يجوبون محافظات جنوبية مدججين بالسلاح

شفق نيوز/ شهدت عدد من المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، انتشارا مسلحا لعناصر من سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "العشرات من مسلحي سرايا السلام في محافظات البصرة وميسان وذي قار انتشروا في عدد من مناطق هذه المحافظات بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة الخضراء ببغداد، بين القوات الأمنية وأنصار التيار الصدري في العاصمة بغداد".

وبين مراسلنا، ان "سرايا السلام استقلت عجلات مدنية في هذه المحافظات لغرض الاستعراض في الشوارع ويحمل عناصرها مختلف انواع الأسلحة".

ويأتي استعراض سرايا السلام بالتزامن مع اعلان الصدر عن الاضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من مساء الاثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت لإخلاء القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، من أنصار التيار الصدري.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "خمسة متظاهرين سقطوا ضحية، وأكثر من 50 آخرين أصيبوا حتى اللحظة، بينهم عناصر في القوات الأمنية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء".

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