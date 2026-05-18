سرايا السلام تُجري تغييراً بقيادة عمليات سامراء

شفق نيوز- بغداد

أصدرت سرايا السلام، يوم الاثنين، أمراً إدارياً يقضي بإجراء تغييرات في قيادة عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن المعاون الجهادي لسرايا السلام قرر إنهاء تكليف منتظر صاحب رمضان الموسوي من مهام قائد قيادة عمليات سامراء.

وأشارت الوثيقة، إلى تكليف علي عبد الله لفتة العقابي بمهام قائد قيادة عمليات سامراء، اعتباراً من تاريخ صدور الأمر.

وأضافت أن "القرار جاء لمقتضيات مصلحة العمل"، على حد قول الوثيقة.