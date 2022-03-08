سرايا السلام تقتل "انغماسيين" احتجزا رهائن داخل منزل غربي سامراء

شفق نيوز/ أعلنت سرايا السلام، يوم الثلاثاء، عن مقتل إرهابيين "انغماسيين" غربي مدينة سامراء، في عملية وصفتها بـ"النوعية"، مبينة أن "الإرهابيين" تمكنا من احتجاز رهائن داخل احد المنازل قبل تحريرهم بلا خسائر.

وقالت السرايا التابعة للتيار الصدري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة تمكنت بعملية نوعية من قتل إرهابيين انغماسيين إثنين في شارع وطبان غرب المدينة المقدسة".

وروت السرايا في بيانها تفاصيل العملية؛ مبينة أن "بعد ورود معلومات استخبارية إلى قيادة قاطع عمليات سامراء، افادت بوجود تحركات لعناصر إرهابية في المنطقة المذكورة، تحركت قوة بإمرة قيادة القاطع لمعالجة الموقف، حيث تحصن الارهــابيان في منزل لأحد المواطنين والذي تضمن وجود 15 مدنياً وضعهم العـدو كرهائن يحتمي بهم".

وتابع السرايا أن "احد قناصي قاطع العمليات تمكن من قنص أحد الانغماسيين، كما حاصرت قوة الانغماسي الآخر وتمكنت بعد ذلك من قتله، كما استطاع ابطالنا انقاذ المدنيين جميعاً في عملية تكللت بالنجاح، شارك فيها أبطال اللواء 314 والقوات الخاصة وفوج طوارئ العمليات بالإضافة إلى مساندة الاختصاصات الأخرى"، لافتة الى أن "العملية استمرت ساعات طويلة حفاظاً على سلامة العوائل".