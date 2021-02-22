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"سرايا السلام" تعيد فتح طريق سامراء- الفلوجة للعجلات الصغيرة فقط

Category: أمـن

Date: 2021-02-22T10:08:18+0000
"سرايا السلام" تعيد فتح طريق سامراء- الفلوجة للعجلات الصغيرة فقط

شفق نيوز/ افادت سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، يوم الاثنين، بإعادة فتح طريق سامراء- الفلوجة بعد اغلاقه لدواع قالت إنها أمنية.

وابلغت السرايا وكالة شفق نيوز، أن طريق سامراء – الفلوجة اعيد افتتاحه امام العجلات الصغيرة فقط بعد الاستعانة بالكلاب البوليسية "K9" لتفتيش وفحص العجلات المارة.

وأضاف، أن إغلاق الطريق صباح اليوم نتيجة لتحوطات ومخاوف امنية لعدم وجود أجهزة كشف المتفجرات "السونار"، وما يمثله الطريق من خطر سابق لما شهده من هجمات وتمرير للعجلات المفخخة التي استهدفت القطعات الامنية والأهداف المدنية.

وأُغلق الطريق الذي يربط محافظتي الانبار وصلاح الدين بمحافظات شمال البلاد، أكثر من سبع سنوات، بسبب الأعمال التخريبية التي لحقت به إبان سيطرة تنظيم داعش على كلا المحافظتين، قبل أن يتم افتتاحه صباح أمس الأحد، أمام حركة العجلات.

وأبلغ عدد من سائقي العجلات في كراج بغداد بمدينة الفلوجة، اليوم الاثنين  وكالة شفق نيوز، أن "سرايا السلام، منعتهم من السير في طريق (الفلوجة - سامراء)، من دون بيان الأسباب".

وسرايا السلام تتولى تأمين قضاء سامراء بشكل أساس، الذي يضم مرقد الإمامين العسكريين، والذي تعرض لاستهداف في 2006 حيث كان كفيلاً بتفجر عنف طائفي في العراق امتد لسنوات.

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