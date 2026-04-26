سرايا السلام تعلن البراءة من 4 أبناء لـ"أبو درع" وحفيده

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر، مساء يوم الأحد، البراءة من 11 شخصاً من بينهم 4 أبناء للقيادي السابق في التيار "إسماعيل حافظ اللامي" الملقب بـ "أبو درع" وأحد أحفاده.

وذكرت السرايا في وثيقة أطلعت عليها شفق نيوز، ان المعنيين "لا ينتمون الى سرايا السلام، وأن القرار جاء حفاظاً على سمعتها".

ودعت السرايا، الأجهزة الأمنية، إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشجار بين مجموعة بينهم أحد أولاد "أبو درع"، داخل أروقة أمانة بغداد، فيما لم تتضح أسباب الشجار لغاية الآن.