سرايا السلام تطرد اثنين من منتسبيها احتجوا على "القرارات العليا"

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة عن سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري، اليوم الخميس، عن طرد اثنين من منتسبي السرايا بمحافظة ذي قار.

وذكرت الوثيقة، التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، ان "مكتب المسؤول لسرايا السلام اصدر امراً بطرد منتسبين إثنين من السرايا بمحافظة ذي قار، بسبب ممارساتهم المشينة ومخالفة التوجيهات الصادرة من القيادة العامة للسرايا".

وأوضح مصدر مطلع سبب المنتسبين من افواج محافظة ذي قار، لوكالة شفق نيوز، بأن " المنتسبين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية في شارع الجمعة وسط الناصرية، للتنديد بقرارات القيادة العامة لسرايا السلام تجاه أحد الأفواج في المحافظة".