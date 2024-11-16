"سرايا السلام" تستنفر وتتخذ إجراءات عاجلة بعد هجوم ديالى

شفق نيوز/ كشف مطلع أمني في محافظة ديالى، مساء السبت، عن اجراءات اتخذتها "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، بعد استهداف مقرها في ناحية كنعان شرقي مدينة بعقوبة قبل أيام.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "تشكيلات سرايا السلام بمحافظة ديالى دخلت حالة الاستنفار وغيرت من خطط انتشارها وحماية مقراتها بعد استهداف مقرها من قبل مسلحين مجهولين نهاية الأسبوع الماضي في ناحية كنعان شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف أن"المسؤول العام لسرايا السلام تحسين الحميداوي كلف قائد الفرقة الثانية في السرايا فلاح الجيزاني بمهام آمر لواء محافظة ديالى اضافة الى مهامه بدلا عن ابو بدر الكعبي"، مشيرا الى ان "الكعبي تم نقله ليتولى مهام آمر لواء سرايا السلام في محافظة كركوك".

وكان مقر سرايا السلام في ناحية كنعان قد تعرض الى استهداف بصاروخ قاذفة واطلاق نار من قبل مجهولين فجر الخميس الماضي، فيما أعلن القيادي في التيار حاكم الزاملي عن التوصل إلى المتورطين واصدار مذكرات القاء قبض بحقهم.