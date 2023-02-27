سرايا السلام: المطعم التركي تحت سيطرتنا ولم نسلمه لأمن الحشد

شفق نيوز/ نفت سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة عن تسليمها بناية المطعم التركي في بغداد الى أمن الحشد، مؤكدة ان بناية المطعم تحت ادارتها الأمنية بالشراكة والتنسيق مع قوات الامن.

وقال الناطق الرسمي باسم سرايا السلام مرتضى البهادلي لوكالة شفق نيوز إن "أنباء تسليم بناية المطعم التركي للحشد عارية عن الصحة ولا وجود لها وان المطعم تحت حماية وادارة سرايا السلام منذ انتهاء أحداث تشرين 2019 وحتى الآن.

وأضاف البهادلي أن "البوابة الرئيسية لبناية المطعم كانت تحت حماية وادارة قوات حفظ النظام وتم تسليمها إلى قوات الشرطة الاتحادية وبالشراكة أيضاً مع سرايا السلام" ، مؤكداً أن "قوات السرايا تدير البناية بسيطرة وتنسيق مع المنظومة الامنية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وقطع الطريق امام اي محاولات لاثارة وزعزعة الوضع الداخلي".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الإثنين، بانتشار سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري) عند المطعم التركي وسط بغداد، مبينا ان "سرية الانضباط العسكري انسحبت من المطعم التركي الواقع قرب جسر الجمهورية على جانب الرصافة واستلم الموقع من قبل قيادة الشرطة الاتحادية".

وأضاف أنه "عند استلام الموقع من قبل الشرطة الاتحادية قامت مجاميع من سرايا السلام بالانتشار بالموقع واعتراض الشرطة الاتحادية ومنعهم من الدخول الى الموقع مدعين ان المطعم التركي ضمن قواطع سرايا السلام".

يذكر أن المطعم التركي الواقع في منطقة الباب الشرقي في العاصمة بغداد والمطل على المنطقة الخضراء، كان مقرا لمحتجي تشرين عام 2019.