"سرايا الدم" تتبنى قصف ثلاث دول و"النجباء" تتوعد ترمب الثلاثاء (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

تبنت "سرايا أولياء الدم"، وهي إحدى الفصائل المسلحة في العراق، قصف الكويت والأردن وسوريا، فيما توعدت حركة "النجباء"، أحد أبرز الفصائل المسلحة، مساء اليوم الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهداف المصالح والقواعد ومحطات الطاقة التابعة للولايات المتحدة في المنطقة.

وأظهر تسجيل مصور نشرته "سرايا أولياء الدم"، استهداف قاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة موفق السلطي في الأردن، والقاعدة الأميركية قسرك في سوريا، وذلك باستخدام طائرات مسيرة كانت مخفية في شاحنة "تريلة".

إلى ذلك، قال المعاون العسكري للمقاومة الإسلامية حركة "النجباء"، عبد القادر الكربلائي، في تدوينة على منصة إكس: "ليعلم ترمب، وعملاؤه وأتباعه وعبيده، أنه في فجر يوم الثلاثاء ستكون كل المصالح والقواعد ومحطات الطاقة التابعة لهم في المنطقة، هدفاً مشروعاً للمقاومة، ولا خطوط حمراء عليها مطلقاً".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوّح، الأحد، بمحو إيران في حال عدم التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء، وقال: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، كل ذلك في يوم واحد في إيران، ولن يكون هناك شيء مثله".

وتابع: "افتحوا المضيق (مضيق هرمز) اللعين، وإلا فستعيشون في الجحيم".