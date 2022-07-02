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"سخان" الاعظمية.. التحقيقات تثبت انفجاره بعبوة ناسفة وصاحبة المنزل تتهم أقاربها

Category: أمـن

Date: 2022-07-02T14:09:08+0000
"سخان" الاعظمية.. التحقيقات تثبت انفجاره بعبوة ناسفة وصاحبة المنزل تتهم أقاربها

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن امرأة أُصيبت بواسطة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة تحت "سخان" منزلي، شمالي بغداد، وفقا لتحقيق جنائي تم في محل الحادث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عبوة ناسفة محلية الصنع تم وضعها، تحت سخان احد المنازل، في منطقة الاعظمية، شمالي بغداد، واسفر انفجارها عن إصابة صاحبة الدار بجروح"، مبينا أن "التأكيد تم عبر خبير المتفجرات الذين استطلع مكان الانفجار".

وأضاف المصدر أن "المرأة تم نقلها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما بينت خلال التحقيقات الجنائية ان الحادث يعود لخلافات عائلية".

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق، بأن "سخان مياه" احد المنازل في منطقة الاعظمية انفجر من دون وقوع إصابات.

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