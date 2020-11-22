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سحب اللواء الخاص من كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-11-22T05:32:35+0000
سحب اللواء الخاص من كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بصدور قرار من الجهات العليا يقضي بإنسحاب اللواء الخاص 61 التابع لرئاسة الوزراء من سيطرات واطراف مدينة كركوك وتمركزه في قاعدة "K1" العسكرية فيما ستحل محله قوات الشرطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قرابة 500 عنصر من الفوج التكتيكي الذين تم اختيارهم من مراكز الشرطة في المحافظة، وهم من مكونات كركوك كافة سينتشرون في المواقع التي سيخليها اللواء الخاص.

واضاف المصدر ان هذا الفوج تدعمه وزارة الداخلية العراقية، مشيرا الى تجهيز عناصره بالمعدات والأسلحة كافة.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد قرر العام الماضي سحب قوات جهاز مكافحة الارهاب من محافظة كركوك واستقدام الفرقة الخاصة بدلا منها.

 

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