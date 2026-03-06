اضطرابات في سجن كروبر بين نزلاء داعش عقب قصف مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر السبت، بحدوث اضطرابات داخل سجن كروبر في بغداد، تورط فيها أكثر من خمسة من عناصر تنظيم داعش، وهم معتقلون جرى نقلهم سابقاً من سوريا إلى العراق، وذلك عقب عمليات قصف استهدفت مطار بغداد، وتبنته فصائل شيعية ضمن نطاق تحالفها مع إيران خلال التصعيد العسكري مع اميركا واسرائيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاضطرابات اندلعت بعد حالة توتر أعقبت القصف على المطار، قبل أن تتدخل قوات من جهاز مكافحة الإرهاب وتتمكن من احتواء الموقف ومنع توسعه داخل السجن.

وأضاف أن الإجراءات الأمنية فُرضت بشكل مشدد في محيط السجن، فيما جرى التعامل مع العناصر المتسببة بالاضطرابات وفق التدابير المعتمدة، من دون صدور تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الإجراءات اللاحقة بحقهم.

وكان العراق قد أعلن في كانون الثاني يناير أنه سيباشر الإجراءات القانونية بحق عناصر تنظيم داعش المنقولين من سوريا، على أن يُحتجزوا في منشآت شديدة الحماية قرب مطار بغداد، بعد تصاعد المخاوف من أوضاع السجون في شمال شرقي سوريا.