سجن أبو غريب.. وفاة منتسب محكوم بقضية مخدرات وعائلته تشكك بالحادثة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة عنصر أمني سابق محكوم بقضية مخدرات ومن أهالي محافظة ذي قار، داخل سجن أبو غريب في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة السجن أبلغت ذوي المتوفى بأن الوفاة نتجت عن صعقة كهربائية.

وأشار المصدر، إلى أن العائلة شككت بالرواية الرسمية وأكدت اعتقادها بأن ابنها تعرض للقتل داخل السجن.

وأضاف أن القوات الأمنية سلّمت الجثة إلى ذوي المتوفى.