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إستهداف محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-26T07:15:19+0000
إستهداف محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بتعرض محل لبيع المشروبات الكحولية الى استهداف بعبوة صوتية وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة صوتية محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من بار ومحل لبيع المشروبات الكحولية ضمن تقاطع المسبح في الكرادة انفجرت دون ان تخلف اصابات بشرية.

من جهتهم قال شهود عيان انهم سمعوا في وقت مبكر من صباح اليوم دوي انفجار شديد هزّ مناطق وسط وشرقي العاصمة في جانب الرصافة.

وتزايدت في الآوانة الأخيرة استهداف مخازن ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، وعلى ما يبدو ان هذه الهجمات تحمل بصمات متشددين اسلاميين شيعة.

وعلى صعيد آخر قالت وكالة الإستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في بيان ان مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أربعة "أرهابيين" في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك.

واضاف البيان ان هؤلاء مطلوبون وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لتنظيم داعش والذين عملوا ضمن مايسمى قاطع الحويجة بالتنظيم، واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.

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