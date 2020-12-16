ستة دواعش من ديواني "الجند والحسبة" بقبضة الأمن العراقي

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية يوم الاربعاء القاء القبض على ستة اشخاص بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان مفارزها في نينوى تمكنت من القاء القبض على ستة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لداعش و لعملهم بمايسمى المعسكرات العامة وفرقة الفرقان و ديوان الجند وديوان الحسبة تحت اسماء وكنى مختلفة.

ونوه البيان الى انه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا لأنهم اشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير حيث تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.