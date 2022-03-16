إستبدال قيادتي فرقتين عسكريتين في ديالى لمواجهة مسلحي (داعش)

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، باستبدال قيادتي فرقتين عسكريتين من الجيش العراقي منتشرتين في قواطع المحافظة لمواجهة خلايا تنظيم (داعش).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن " أوامر صدرت من وزارة الدفاع بتبادل قيادتي الفرقة الأولى والفرقة السابعة في الجيش العراقي المنتشرتين في قواطع محافظة ديالى ضمن إجراءات وخطط انتشار جديدة".

واكد المصدر ان "وزارة الدفاع أصدرت قراراً رسمياً بنقل قائد الفرقة الاولى للجيش اللواء الركن حسن السيلاوي الى قيادة الفرقة السابعة وتعيين قائد الاخيرة وهو اللواء الركن طه عسكر اللهيبي بديلا عنه"، مبيناً أن "تبادل ونقل القيادات الأمنية تعد ستراتيجية عسكرية جديدة لمواجهة بقايا التنظيمات الإرهابية واستحداث الخطط الأمنية".

يذكر ان الفرقة الأولى للجيش العراقي انتشرت في ديالى قبل نحو 7 اشهر بدلاً من الفرقة الخامس التي تولت الملف الأمني في قضاء الرطبي غربي محافظة الانبار.

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى كشف ، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن زيارة لرئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله برفقة وفد أمني رفيع المستوى الى محافظة ديالى، مبيناً أن الزيارة تأتي تزامناً مع أعياد نوروز والاطلاع على سير الخطط الأمنية وتأمين القواطع في المناطق الساخنة ومنها حوض حمرين.