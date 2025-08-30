"سبق ان اغتصبوه" .. مجموعة تهدد بتكرار الفعل مع طفل وقتل والده بالبصرة

شفق نيوز - البصرة

سجلت منطقة الشعيبة غربي البصرة، يوم السبت، حادثة اعتداء بالاغتصاب وتهديد تعرض لها طفل بعمر 10 سنوات، بعد بلاغ تقدم به ذووه إلى الجهات الأمنية المتخصصة بشأن وقائع سابقة تجددت مؤخراً تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المشتكي (والد الطفل) أفاد بأن مجموعة من الأشخاص سبق وأن اعتدوا بالاغتصاب على ابنه القاصر، قبل أن يعودوا في وقت قريب وهددوا بإجباره على تكرار الفعل، إضافة إلى تهديدهم لوالده بالقتل في حال رفض تنفيذ مطالبهم".

وأوضح المصدر أن "القاصر تمكن من الهروب وإبلاغ أسرته بما جرى، والتوجه إلى مركز الشرطة ليتم تسجيل أقواله وأقوال المشتكي رسمياً، فيما باشرت مفارز مركز شرطة الشعيبة بفتح تحقيق موسع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين".