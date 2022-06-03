سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سبقته نهوة عشائرية.. حفل زفاف يتحول إلى معركة دامية بين كربلاء والنجف

Category: أمـن

Date: 2022-06-03T21:11:31+0000
سبقته نهوة عشائرية.. حفل زفاف يتحول إلى معركة دامية بين كربلاء والنجف

شفق نيوز/أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف اليوم الجمعة، بأن حفل زفاف تحول إلى نزاع عشائري بين النجف وكربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حفل زفاف أقيم في احدى المناطق الواقعة بين محافظتي النجف وكربلاء بالرغم من وجود نهوة عشائرية توصي بايقافه".

واضاف، ان "مقيمي حفل الزفاف حاولوا كسر هذه القاعدة، فتحول العرس إلى نزاع عشائري ابتدأه اصحاب النهوة العشائرية"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بحملة دهم وتفتيش واعتقال 3 اشخاص احدهم يحمل قناصا متطورا، فيما أخلت عدد من الجرحى لم يكشف عن عددهم بين الطرفين".

related

فيديو "جنس مثلي" يشعل نزاعاً يخلف قتلى وجرحى في البصرة

Date: 2021-04-27 18:01:45
فيديو "جنس مثلي" يشعل نزاعاً يخلف قتلى وجرحى في البصرة

أحدهم أعدم ميدانياً.. ارتفاع قتلى النزاع "الطاحن" إلى 4 في ذي قار

Date: 2021-10-18 18:51:58
أحدهم أعدم ميدانياً.. ارتفاع قتلى النزاع "الطاحن" إلى 4 في ذي قار

نزاع عشائري شرقي بغداد والقوات تتدخل لفرض الأمن

Date: 2022-01-27 18:53:54
نزاع عشائري شرقي بغداد والقوات تتدخل لفرض الأمن

بسبب قضية "شرف" .. سقوط 5 جرحى بنزاع عشائري "عنيف" جنوبي العراق

Date: 2021-11-13 04:58:14
بسبب قضية "شرف" .. سقوط 5 جرحى بنزاع عشائري "عنيف" جنوبي العراق

ميسان تستعين بمكافحة الارهاب للسيطرة على نزاع عشائري وتشكو توجيهاً: "من يقتل عنصراً عشائرياً يتحمل مسؤوليته"

Date: 2022-02-01 22:31:33
ميسان تستعين بمكافحة الارهاب للسيطرة على نزاع عشائري وتشكو توجيهاً: "من يقتل عنصراً عشائرياً يتحمل مسؤوليته"

الانتخابات تفجّر نزاعا قبليا في ميسان

Date: 2021-10-10 18:43:46
الانتخابات تفجّر نزاعا قبليا في ميسان

قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في بغداد

Date: 2020-11-16 22:00:14
قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في بغداد

قوة أمنية خاصة تفض نزاعاً عشائرياً دامياً جنوبي العراق

Date: 2021-02-12 09:54:49
قوة أمنية خاصة تفض نزاعاً عشائرياً دامياً جنوبي العراق