سبقته نهوة عشائرية.. حفل زفاف يتحول إلى معركة دامية بين كربلاء والنجف

شفق نيوز/أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف اليوم الجمعة، بأن حفل زفاف تحول إلى نزاع عشائري بين النجف وكربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حفل زفاف أقيم في احدى المناطق الواقعة بين محافظتي النجف وكربلاء بالرغم من وجود نهوة عشائرية توصي بايقافه".

واضاف، ان "مقيمي حفل الزفاف حاولوا كسر هذه القاعدة، فتحول العرس إلى نزاع عشائري ابتدأه اصحاب النهوة العشائرية"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بحملة دهم وتفتيش واعتقال 3 اشخاص احدهم يحمل قناصا متطورا، فيما أخلت عدد من الجرحى لم يكشف عن عددهم بين الطرفين".