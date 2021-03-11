سبقتها 30 ضربة جوية دولية.. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملية أمنية بجبال قره جوخ

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية أمنية بجبال قره جوخ في محافظة نينوى بالتنسيق مع قوات البيشمركة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب وبعد مجموعة من العمليات المتميزة والاستباقية شرعت بتنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ سبقها ٣٠ ضربة جوية لطيران التحالف الدولي".

وأوضحت أن "العملية أدت إلى تدمير عدد من الاوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين"، مشيرا إلى أن "طيران الجيش باشر منذ الصباح الباكر بتقديم الاسناد الجوي القريب لهذه العملية والتي جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة في الطرف الشمالي من سلسلة الجبال وقيادة الفرقة 14 الجيش العراقي من الطرف الجنوبي".