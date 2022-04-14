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سبعة جرحى من القوات الأمنية بتفجير في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-04-14T09:02:20+0000
سبعة جرحى من القوات الأمنية بتفجير في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في صلاح الدين، يوم الخميس، بإصابة 7 عناصر من قوات الرد السريع بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة خلال عمليات امنية شرقي المحافظة.

وقال قائممقام طوز خرماتو حسن زين العابدين لوكالة شفق نيوز، ان مستشفى الطوز استقبل اليوم 7 جرحى من الرد السريع – اللواء الثالث بعد إصابتهم بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة قرب منطقة "حليوه" شمال غربي طوز خرماتو، مبينا ان الهجوم وقع أثناء عمليات امنية انطلقت شرقي صلاح الدين بحثا عن بؤر و اوكار لتنظيم داعش وتعزيز القواطع الأمنية وحمايتها من التعرضات الإرهابية.

كما أشار إلى أن اثنين من المصابين بحالة حرجة تمت إحالتهما الى مستشفى كركوك إضافة الى إصابة آمر اللواء الثالث بكسر في يده وتم معالجته فيما تم إجراء الإسعافات والعلاجات اللازمة للمصابين الأربعة الاخرين.

الى ذلك تواصل قوات مشتركة من الشرطة والحشد والجيش والرد السريع عمليات تفتيش وتمشيط لمناطق وادي الشاي ووادي زغيتون الساخنين بحثا عن اوكار لداعش.

وبحسب مصادر أمنية فإن العمليات وقائية وتحوطية لمنع أي هجمات أو تعرضات تستهدف القواطع الأمنية.

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