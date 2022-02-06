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بسبب نزاع عشائري قبل عام.. مقتل اثنين واصابة طفل وامرأة في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-02-06T16:10:59+0000
بسبب نزاع عشائري قبل عام.. مقتل اثنين واصابة طفل وامرأة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مدير اعلام قيادة شرطة كركوك المقدم عامر شواني، مساء اليوم الاحد، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص بينهم طفل وامرأة، على يد مسلحين بسبب نزاع عشائري مضي عليه عام.

وقال شواني لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه سيارة مدنية نوع (بيك آب) تقل رجلان وطفل وامرأة، اثناء مرورهم على طريق المطار في كركوك، ما اسفر عن مقتل الرجلين وإصابة الطفل والمرأة".

وبين أن "سبب القتل هو نزاع عشائري حصل قبل عام بين الطرفين، وبعد محاكمة احد اطراف النزاع والافراج عنهم، قام الطرف الاخر بالانتقام".

واشار شواني الى ان "قوة امنية قامت بنقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي، وأخلت الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً للتوصل الى الجناة واعتقالهم".

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