سبب "غير معروف" ينهي حياة نزيل بسجن الحوت وشاب ينتحر "غرقاً" شمالي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوفاة نزيل صادرة بحقه 4 أحكام بالإعدام داخل سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " نزيلا من اهالي محافظة الانبار في قضاء الفلوجة يبلغ من العمر 65 توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) جنوب غربي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "النزيل صادرة بحقه 4 احكام بالاعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وسبب الوفاة غير معروف لم يتم معرفته، حيث نقلت الجثة إلى الطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي".

من جانب آخر، سجلت المحافظة حالة انتحار جديدة لشخص يبلغ من العمر 18 من اهالي ناحية الفجر شمالي المحافظة، حيث أقدم على الانتحار غرقاً من خلال رمي نفسه في نهر الغراف وسط الناحية.

وتابع المصدر، ان "ذويه افادوا بان ابنهم يعاني من حالة نفسية ولا يطلبون الشكوى وتم انتشال الجثة من النهر المذكور من قبل مفرزة الغواصين ونقلها للطب العدلي".