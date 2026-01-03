سببه "رفاة سجين".. اعتقال 18 متورطا بنزاع "خفاجة" في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم السبت، اعتقال جميع الأطراف المتورطة في النزاع الذي شهدته منطقة خفاجة في ناحية بني سعد جنوب غربي المحافظة، فيما كشف مصدر عن سبب النزاع والذي يعود لـ"رفاة سجين".

وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة، العميد هيثم الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "كافة المتهمين في النزاع الذي وقع يوم أمس، جرى اعتقالهم وضبط أسلحتهم، ويبلغ عددهم 18 متهماً".

وأضاف أن "الأوضاع الأمنية باتت تحت السيطرة، والقوات الأمنية ستمنع أي شخص يحاول إرباك الوضع الأمني أو التأثير على حالة الاستقرار".

من جانبه، كشف مصدر أمني عن الأسباب الحقيقية التي فجّرت النزاع العشائري بين أبناء العمومة في أطراف ناحية بني سعد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "جذور الخلاف تعود إلى العام 2006، عندما أقدم أحد طرفي النزاع على قتل شخص من الطرف الآخر إثر خلاف حصل في حينه، ليتم اعتقال الجاني وإيداعه السجن".

وأشار إلى أن "المدان كان محتجزاً في سجن بادوش، قبل أن يختفي مع عدد من السجناء عقب الأحداث التي شهدها السجن العام 2014، حيث تم العثور لاحقاً على جثته مع الضحايا الذين أعدمهم تنظيم داعش، وتم التعرف عليه ونقل رفاته مؤخراً إلى ذويه".

وأكد المصدر، أن "ذوي السجين الذي عُثر على رفاته اتهموا أبناء عمومتهم، الذين قُتل منهم شخص عام 2006، بأنهم كانوا وراء سجنه وفقدانه ووفاته، ما أدى إلى تجدد النزاع بين الطرفين يوم أمس وتصاعد التوتر في المنطقة”.

وتابع قائلاً إن "هيئة الرأي في مديرية شؤون العشائر، إلى جانب الجهات الحكومية والأمنية، ستعقد اجتماعاً مساء اليوم أو يوم غد، بهدف التوصل إلى حلول للنزاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه".

وكان مصدر أمني قد أفاد يوم أمس، باندلاع نزاع عشائري بين أبناء عمومة من عشيرة خفاجة في أطراف ناحية خان بني سعد جنوب غربي ديالى، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.