سببه حادثة قتل قديمة.. نزاع عشائري "عنيف" يتسبب بحرق منازل جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري "عنيف" شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين طرفين في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب حادثة قتل سابقة".

وبين المصدر، ان " النزاع مستمر حتى لحظة كتابة الخبر، وأدى لاحتراق 3 مضايف لغاية الآن وعدد من المنازل السكنية، فيما تواجه القوات الامنية والدفاع المدني صعوبة في السيطرة عليه وإخماد النيران ومعرفة وجود خسائر بشرية من عدمه".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.