سائق "متهور يتسبب بحادث مروّع في النجف والقبض على 16 باكستانيا حاولوا التسلل إلى بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بان سائق متهور تسبب بمصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير مروع وسط مدينة النجف مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "سائق عجلة متهور تسبب بتصادم عدد من المركبات بشارع الروان وسط مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الحادث تسبب بمصرع شخص واحد على الفور واصابة 4 آخرين بجروح بليغة".

وفي محافظة واسط، اوضح مصدر امني، ان "المحافظة شهدت اندلاع حريق بأحد المحال التجارية لبيع البنزين بمنطقة حي الجهاد وسط مركز الكوت "، مشيرا إلى أن "حادث الحريق تسبب بمصرع شخص في العشرينات من عمره، فيما اصيب اخر بعمر 19 عاما بجروح بليغة نقل للمشفى على الفور لغرض تلقي العلاج".

وفي العاصمة بغداد، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن سيطرة مدخل بغداد _ التاجي ألقت القبض على 16 باكستانيا داخل تنكر للمياه يرومون الدخول الى العاصمة بغداد عن طريق التهريب، مشيرا إلى أن المتسللين يبحثون عن فرص عمل وغير متورطين بأعمال ارهابية.