سائق "دليفري" يطعن امرأة وابنها بسبب "طلب" في كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، بإصابة امرأة وابنها بجروح إثر اعتداء بسكين نفذه سائق توصيل (دليفري) خلال شجار اندلع في منطقة دروازة وسط مدينة كركوك، في وقت أعلنت قيادة شرطة المحافظة القبض على أكثر من 50 مطلوباً خلال 48 ساعة ضمن حملات أمنية موسعة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "مشادة كلامية وقعت بين سائق دراجة (دليفري) وصاحب منزل كان قد طلب وجبة طعام، قبل أن تتطور المشادة إلى شجار استخدم فيه السائق سكيناً"، مبيناً أن "الاعتداء أسفر عن إصابة امرأة من مواليد 1978 وابنها من مواليد 1990 بعدة طعنات".

وأضاف المصدر أن "الضحيتين نُقلتا إلى مستشفى آزادي التعليمي لتلقي العلاج، فيما تمكنت القوات الأمنية من اعتقال الجاني بعد وقت قصير من الحادث".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلاف كان بسبب سوء تفاهم على الطلبية، قبل أن يتطور إلى شجار انتهى بالاعتداء الدموي".

وفي السياق الأمني أيضاً، أعلنت شرطة كركوك تنفيذ حملات أمنية واسعة في عموم مناطق المحافظة خلال الـ(48) ساعة الماضية، أسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من (50) مطلوباً للقضاء وضبط أسلحة ومركبات مخالفة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الحملات الأمنية التي نُفذت خلال اليومين الماضيين أسفرت عن إلقاء القبض على (54) مطلوباً للقضاء، منهم (17) خلال اليوم الأول و(37) في اليوم الثاني، بموجب أوامر قبض صادرة من المحاكم المختصة ضمن قواطع المسؤولية".

وأضاف البيان أن "دوريات شرطة النجدة تمكنت أيضاً من ضبط أسلحة مختلفة بينها مسدسات وبندقية، والقبض على حائزيها، فضلاً عن ضبط عجلتين ودراجة نارية مخالفة"، مشيراً إلى أن "الفرق الأمنية أوقفت عدداً من الأشخاص أثناء مشاجرات آنية، فضلاً عن إلقاء القبض على متسولين".