سائقو "تك تك" يهاجمون مفرزة للمرور ويصيبون الآمر وحمايته شرقي بغداد

شفق نيوز / هاجم عدد من سائقي الـ"تك تك"، ظهر الاثنين، مفرزة للمرور، وأصابوا الآمر وحمايته ضمن منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "أصحاب الـ(تك تك) هاجموا مفرزة مرور، واعتدوا عليهم بالضرب، ضمن الشارع العام في منطقة الرئاسة التابعة لمنطقة العبيدي شرقي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "آمر المفرزة وهو ضابط برتبة مقدم، واثنين من حمايته، أصيبوا بجروح، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة".