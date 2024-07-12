"سائقا توك توك" يثيران ضجة شرقي بغداد، فما القصة؟

شفق نيوز/ اعتقلت القوات الأمنية، مساء يوم الجمعة، شخصين فتحا النيران بشكل عشوائي على المارة، ودورية أمنية، شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان: اثناء تسير دوريات الفرقة الاولى شرطة اتحادية ألقي القبض على متهمين اثنين يستقلان دراجة (التوك توك) اقدما على اطلاق النار العشوائي قرب سد الفضيلية شرقي العاصمة".

وأضاف: "اثناء توجه الدورية ومطادرتهما فتحا النيران بإتجاه عجلة الدورية انفاً، تم محاصرتهما واعتقالهما بالجرم المشهود وضبط السلاح (بندقية) الذي كان بحوزتهما وتسليمهما مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما.

من جانبه ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المعتقلين كانا يتعاطيان المخدرات خلال إطلاقهما النار بشكل عشوائي".