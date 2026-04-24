"إساءة لسمعة العلاقات".. العراق يدين استهداف مخفر حدودي كويتي بالمسيرات

أعرب وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، لنظيره الكويتي فهد اليوسف الصباح، يوم الجمعة، عن استنكاره الشديد وإدانته الكاملة للاعتداء على أحد المخافر الحدودية داخل الأراضي الكويتية بواسطة طائرتين مسيرتين انطلقتا من العراق.

وذكرت الداخلية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره وزير الداخلية في دولة الكويت فهد اليوسف الصباح، جرى خلاله بحث ملابسات الاعتداء الذي وقع صباح هذا اليوم داخل الأراضي الكويتية، والذي تم بواسطة طائرتين مسيرتين على أحد المخافر الحدودية.

وبحسب البيان، أعرب الوزير العراقي عن استنكاره الشديد وإدانته الكاملة لهذه الأعمال العدوانية التخريبية، مؤكداً أنها تمثل إساءة لسمعة العلاقات الأخوية التي تجمع العراق بدولة الكويت، ولا تعكس طبيعة الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف البيان أن الشمري نقل توجيهات رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، بشأن تشكيل لجنة تحقيقية مختصة للوقوف على تفاصيل الحادث، والعمل على كشف الجهات المتورطة ومتابعتها وتقديمها إلى العدالة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التنسيق والتعاون المشترك للحفاظ على أمن واستقرار البلدين، وتعزيز الجهود الرامية إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث.

هذا وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت، الجمعة، تعرّض موقعين حدوديين شمالي البلاد لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين قادمتين من الأراضي العراقية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الهجوم أسفر عن أضرار مادية فقط، من دون تسجيل أي إصابات بشرية".