أسايش أربيل تعتقل المتهم الهارب من بغداد بمساعدة ضابط شرطة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على "سجين هارب" من أحد سجون العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بأمر من قاضي تحقيق اسايش أربيل، تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على المتهم الهارب من بغداد (ع، س، ع) قبل هروبه مرة أخرى من أربيل بزي نسائي".

ولفتت إلى أنه "جرى تنسيق عالي المستوى مع وزارة الداخلية في إقليم كوردستان لاعتقاله، بعد هروب السجين من بغداد من خلال اتفاق عقده مع ضابط شرطة في بغداد، حيث تم تهريبه عند نقله إلى المحكمة".

وبينت أن "المتهم الهارب كان قد اعتقل في بغداد بتهمة تبيض الأموال، لمبلغ يقدر بخمسة وثلاثين مليار دينار عراقي، وتزوير صكوك بنكية، أضافة الى انه قد صدرت بحقه عدة أوامر القاء قبض سابقة".

وكان مصدر في شرطة الرصافة بالعاصمة بغداد، قد أفاد يوم السبت الماضي، بإلقاء القبض على ضابط قام بتهريب متهم أثناء اقتياده للمثول أمام القضاء العراقي بالتهم الموجهة اليه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية اعتقلت ضابط الشرطة الرائد "علي وارد" والمفوض اللذين قاما بتهريب متهم أثناء اقتياده الى المحكمة بمنطقة النهروان.

وأشار المصدر إلى اعتقال زوجة الضابط ايضاً ضُبِطت بحوزتها وثائق وهويات مزيفة عن رئاسة الوزراء والبرلمان تحمل اسمها واسم زوجها.