"ساومت زوجة شهيد".. النزاهة تضبط موظفة في هيئة التقاعد متلبسة بجريمة بالرشوة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الجمعة، عن ضبط موظفة في هيئة التقاعد العراقية متلبسة بتسلم مبلغ رشوة لقاء القيام بعمل من أعمال الوظيفة المكلفة بها.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نفذت بموجب مذكرة قضائية إثر ورود معلومات تفيد بإقدام الموظفة على طلب مبلغ مالي من إحدى المواطنات؛ لقاء حصولها على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بزوجها الشهيد.

وبينت أن فريقاً من مديرية تحقيق بغداد التابعة للهيئة نصب كميناً محكماً للمشكو منها، وتمكن بعد المتابعة والمراقبة، من ضبطها متلبسة بالجرم المشهود وبحوزتها الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما جرى ضبط زوجها؛ على خلفية وجوده معها أثناء تسلمها الرشوة.

وأضافت الهيئة أنه جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية في الرصافة، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق.