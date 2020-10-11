سانا: القوات الامريكية تدخل رتلاً محملاً بالأسلحة من العراق لسوريا

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" يوم الاحد ان القوات الامريكية ادخلت عبر معبر الوليد رتلاً من الآليات العسكرية محملاً بالأسلحة والمواد اللوجستية قادماً من الأراضي العراقية بهدف دعم قواتها في قواعدها بريف الحسكة.

وقالت الوكالة ان الرتل مكون من 30 آلية من برادات وناقلات محملة بصناديق مغلقة وبرفقة عدد من المدرعات العسكرية نوع (همر) وبتغطية من الطيران الامريكي.

واضافت ان القافلة توجهت من الحدود السورية إلى منطقة الرميلان حوالي الساعة الثانية ومنها اتجهت على طريق القحطانية-القامشلي باتجاه مدينة القامشلي.