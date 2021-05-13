سامراء وبغداد .. مصرع شابين غرقا وشخص يصيب حلاقا بجروح لعدم التزامه بالدور

شفق نيوز/افاد مصدر محلي في صلاح الدين يوم الخميس بأن شابين غرقا في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابين غرقا خلال محاولتهما السباحة في نهر دجلة في اطراف قضاء سامراء".

واكد ان الشرطة النهرية وفريقا من الغواصين تمكنوا من انتشال جثة احد الشابين فيما ما يزال البحث جاريا لانتشال جثة الغريق الثاني.

وتشهد صلاح الدين حوادث غرق مستمرة خلال فصل الصيف بسبب لجوء الشباب والصبية لممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول لانعدام المسابح النظامية والنموذجية .

وفي حادث آخر أطلق شخص النار على صاحب صالون حلاقة في منطقة الرحمانية وسط بغداد، بسبب عدم التزام الأخير بدور الانتظار.

وتشهد صالونات الحلاقة في عموم مناطق ومدن العراق اكتظاظا بالزبائن بسبب حلول عيد الفطر.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة أسفرت عن إصابة صاحب الصالون، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا، وتجري عملية بحث عن الشخص الذي أطلق النار، كونه فر الى جهة مجهولة.