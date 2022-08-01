سامراء.. مقتل إرهابيين اثنين على يد الشرطة الاتحادية

شفق نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية يوم الاثنين، مقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش جنوبي صلاح الدين.

وذكر بيان للاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن الأبطال من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من لواء ٣١٤ حشد شعبي سامراء من قتل إرهابيين اثنين".

واشار البيان إلى ان مقتل الارهابيين جاء "خلال عملية استباقية وبإسناد الجهد الاستخباري في منطقة القادرية ضمن قاطع عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين".

ولفت الى أن "هذه العملية الناجحة جاءت بعد تكثيف الجهود الميدانية المستمرة والعمل الاستخباري المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".