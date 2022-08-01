سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سامراء.. مقتل إرهابيين اثنين على يد الشرطة الاتحادية

Category: أمـن

Date: 2022-08-01T20:31:40+0000
سامراء.. مقتل إرهابيين اثنين على يد الشرطة الاتحادية

شفق نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية يوم الاثنين، مقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش جنوبي صلاح الدين.

وذكر بيان للاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن الأبطال من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من لواء ٣١٤ حشد شعبي سامراء من قتل إرهابيين اثنين".

واشار البيان إلى ان مقتل الارهابيين جاء "خلال عملية استباقية وبإسناد الجهد الاستخباري في منطقة القادرية ضمن قاطع عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين".

ولفت الى أن "هذه العملية الناجحة جاءت بعد تكثيف الجهود الميدانية المستمرة والعمل الاستخباري المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".

related

القبض على "الجراح" المسؤول العسكري لداعش شمال كركوك

Date: 2019-12-24 16:35:28
القبض على "الجراح" المسؤول العسكري لداعش شمال كركوك

خروق كركوك تزيح قائداً أمنياً وتستبدله بآخر

Date: 2021-09-20 11:32:02
خروق كركوك تزيح قائداً أمنياً وتستبدله بآخر

"سرايا السلام" تؤشر انخراط "دواعش" بين المدنيين وتحذر من "هجمات غادرة"

Date: 2022-07-25 15:23:22
"سرايا السلام" تؤشر انخراط "دواعش" بين المدنيين وتحذر من "هجمات غادرة"

مقتل قائدين امنيين ومعهما خمسة من حمايتهما بكمين لداعش في سامراء

Date: 2019-10-22 16:04:43
مقتل قائدين امنيين ومعهما خمسة من حمايتهما بكمين لداعش في سامراء

جرح ثلاثة من منتسبي الشرطة الاتحادية في تعرض لعناصر داعش جنوبي كركوك

Date: 2021-05-24 06:20:31
جرح ثلاثة من منتسبي الشرطة الاتحادية في تعرض لعناصر داعش جنوبي كركوك

الشرطة الاتحادية تقتل قيادياً في داعش جنوب غربي كركوك

Date: 2022-01-25 17:11:54
الشرطة الاتحادية تقتل قيادياً في داعش جنوب غربي كركوك

الكريطي: ضربة "السعلوة" أحبطت مخططاً لداعش يستهدف المدنيين والصاق التهمة بالحشد

Date: 2020-12-06 13:16:53
الكريطي: ضربة "السعلوة" أحبطت مخططاً لداعش يستهدف المدنيين والصاق التهمة بالحشد

القبض على عناصر بداعش في سامراء

Date: 2019-06-23 10:46:20
القبض على عناصر بداعش في سامراء