سامراء.. سطو مسلح على امرأة مسنة من قبل "أبنائها"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال "أبناء" نفذوا عملية سطو مسلح على "أمهم" المسنة وسرقوا أموالاً ومصوغات ذهبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أشخاصاً مجهولين اقتحموا منزلاً في حي السكك وسط مدينة سامراء وقاموا بتقييد امرأة كبيرة في السن ووجهوا سلاحاً نارياً لرأسها وسرقوا مبلغاً مالياً ومصوغات ذهبية وهربوا إلى جهة مجهولة".

وأضاف "بعد التحقيقات والجهود الأمنية من قسم مكافحة الإجرام تبين أن من سرقها أبنائها وتم إلقاء القبض عليهم ونقلهم إلى مركز أمني للتحقيق معهم".