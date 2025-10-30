سامراء.. القبض على الإرهابي "أبو إخلاص"

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت سرايا السلام التابعة للتيار الوطني الشيعي، يوم الخميس، عن اعتقال الإرهابي المكنى بـ"أبو إخلاص"، المنتمي لتنظيم داعش، في مدينة سامراء.

وقالت السرايا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن قواتهم "ألقت القبض على المتهم (صالح عمر جهاد الحديدي) المكنى بـ(أبو إخلاص)، لورود اسمه ضمن بودرة داعش الإرهابي والمنتمي لما يسمى (فرقة ذات الصواري) والمطلوب وفق المادة (4 إرهاب)".

وبينت أن "المتهم تم تسليمه أصولياً إلى قسم استخبارات ومكافحة إرهاب سامراء، لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".