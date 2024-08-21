سامراء.. العثور على جثة موظف حكومي قرب موقع مجزرة العباسية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالعثور على جثة موظف حكومي على قارعة الطريق شمالي قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجثة تعود لموظف في بلدية ناحية دجلة، وجد مقتولاً مقتولاً داخل سيارته على الطريق الرابط بين العباسية وناحية دجلة شمال سامراء.

يأتي الحادث بعد أقل من يوم بقيام مسلحين يرتدون زياً عسكرياً فتحوا النيران باتجاه ستة أشخاص من أسرة واحدة بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية في سامراء ما أسفر عن مقتلهم في الحال، فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.

ووفقاً لمصدر أمني لوكالة شفق نيوز، فإن القتلى هم خمسة أشقاء أربعة ذكور وأنثى واحدة إضافة إلى أمهم، مشيراً إلى أن القوات الأمنية ما تزال مستمرة في عملية البحث عن الجناة، مؤكداً أن الجريمة جنائية.