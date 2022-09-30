ساعات على تظاهرات تشرين.. القوات الأمنية تبدأ انتشاراً واسعاً في بغداد وترقب لإغلاق طرق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتشار واسع للقوات الامنية في العاصمة بغداد وسط ترقب لإغلاق بعض الطرق استعدادًا لتظاهرات الغد المرتقبة بذكرى احتجاجات تشرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بتشديد اجراءاتها الامنية ضمن العاصمة بغداد من خلال نصب سيطرات مفاجئة"، مشيراً إلى أنها "أغلقت سيطرة المشتل باتجاه مدخل سريع القناة".

ولفت الى "انتشار امني كثيف اسفل جسر النهضة تمهيدا للإغلاق خلال الساعات القادمة".

كما أكد المصدر، "نصب سيطرات ضمن ابو نؤاس والكرادة تسببت بزخم مروري"، لافتاً الى "تشديد الاجراءات ضمن سيطرتي الجادرية والطابقين وسط ترجيحات بإغلاقهما خلال الساعات القادمة".