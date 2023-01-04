سارقو "حديد" الموصل بقضبة الأمن

شفق نيوز/ القت الاجهزة الأمنية في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، على 3 متهمين بعد 24 ساعة من تنفيذ عملية سرقة في نينوى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية مكافحة اجرام الحدباء القت القبض على ثلاثة متهمين متخصصين بسرقة المواد الانشائية بعد 24ساعة من تقديم شكوى بسرقة "حديد" البناء قرب منزل قيد الانشاء في حي الجوسق بالموصل".

وأوضح المصدر، ان "كاميرات المراقبة وثقت عملية السرقة وان فريق عمل من المكافحة شكل برئاسة المقدم سعد المتيوتي وبالتعاون مع العميد عبد الباسط الجبوري تمكن الفريق من القبض على المتهمين بعد 24ساعة على تقديم شكوى اصولية لدى محكمة تحقيق الايمن".