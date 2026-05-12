"سارة 1" تدخل الخدمة الأمنية لدعم الجهد الجوي في العراق (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إدخال طائرة مسيرة متعددة المهام بقدرات استخبارية لدعم الرصد الجوي الميداني.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار تطوير القدرات التقنية والاستخبارية، نُعلن إدخال منظومة الطائرة المسيّرة متعددة المهام (SARA 1) لدعم الرصد والمعالجة الأمنية الميدانية".

وبين أن الطائرة "تتمتع بأنظمة مراقبة ورؤية متقدمة تعمل ليلاً ونهاراً وفي مختلف الظروف، مع قدرة عالية على المناورة والاستجابة السريعة".

وأكد أن الطائرة خضعت لاستخدامات ميدانية مباشرة "وأثبتت كفاءتها وموثوقيتها في تنفيذ المهام الأمنية بدقة وثبات"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "تعزز السيطرة الميدانية وتواكب التحديات الأمنية بأساليب تقنيةٍ حديثة".