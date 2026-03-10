سادس هجوم يستهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية أبعدت وأسقطت طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من قاعدة فكتوريا في محيط مطار بغداد الدولي، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات متعاقبة استهدفت القاعدة خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من هجوم بثلاث طائرات مسيرة استهدفت القاعدة قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراضها حاولت استهداف القاعدة، وسقطت إحداها قرب مقر العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الإرهاب، من دون تسجيل إصابات بشرية جراء ذلك.

وقال المصدر الأمني، إن الهجوم الأخير هو السادس الذي يطال قاعدة فكتوريا خلال ساعات.

وتندرج هذه الهجمات في سياق تصعيد أوسع داخل العراق منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل أيام، حيث تبنتها فصائل شيعية مسلحة متحالفة مع طهران.