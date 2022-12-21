زيارة من هولندا إلى ذي قار تنتهي بابتزاز بـ300 ألف دولار ورصاصة في القدم

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بقيام شخص بإضرام النار في منزل والده بسبب خلافات شخصية، في وقت شهدت فيه المحافظة حصول عملية سطو مسلح واصابة مواطن عراقي يسكن هولندا برصاص حي بعد تعرضه لابتزاز.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصا في الثلاثينيات من عمره اقدم على حرق منزل والده في منطقة المنصورية بسبب خلافات شخصية بين الطرفين"، لافتا إلى ان "الحريق التهم غرفة داخل المنزل بجميع محتوياتها، ثم تم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني".

في السياق، اشار المصدر الى ان "مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على منزل معلمين اثنين (زوج وزوجته) اثناء تواجدهما في الدوام الرسمي وقاموا بسرقة قرابة 15 مليون دينار منه، ولاذو بالفرار إلى جهة مجهولة ".

وتابع المصدر، ان" مواطنا عراقياً في الأربعينيات من عمره يسكن هولندا كان في زيارة لمنطقته الخميسات بمدينة الناصرية مركز المحافظة، تعرض لعملية ابتزاز من قبل اشخاص اصحاب مجمع كهربائي، حيث طالبوه بمبلغ 300 الف دولار امريكي، وانتهت المطالبة باصابته بطلق ناري في قدمه، نقل على اثرها للمشفى لتلقي العلاج ".