زوجته وقاتل مأجور.. القبض على قتلة "ضحية حقيبة السفر"

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، يوم الخميس، عن التوصل إلى قتلة الشخص عُثر على جثته داخل حقيبة سفر في منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها "استنفرت بعد إبلاغ عن العثور على جثة مواطن بداخل حقيبة سفر مرمية في مكب للنفايات، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من رجال وكالة الاستخبارات وبأقل من 24 ساعة استطاعت مفارزنا القبض على جميع الجناة الذين شاركوا بهذه الجريمة المروعة".

وبينت ان "المتهمين هما زوجة المجنى عليه وشخص مأجور، وبعد مواجهتهما بالادلة اعترفا صراحة بقيامهما بقتل المواطن مقابل مبلغ مالي".

واشارت الى إحالة الجناة الى الجهات التحقيقية المختصة لينالا جزاءهما العادل.

ويوم أمس الأربعاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "الأجهزة الأمنية شكت فجر اليوم بحقيبة سفر كبيرة، مرمية بساحة متروكة ضمن منطقة الأمين الثانية".

وأضاف المصدر، أنه "بعد استدعاء قوة من (صقر بغداد) لفحص الحقيبة، تبين أن بداخلها جثة رجل مجهول الهوية، عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الرقبة والصدر واليد".