سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"زوجة مضطربة" تنهي حياة زوجها طعناً بـ"مقص" في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-08-22T08:17:14+0000
"زوجة مضطربة" تنهي حياة زوجها طعناً بـ"مقص" في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الإثنين، بمقتل شخص على يد زوجته التي تعاني من "اضطرابات نفسية" في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة من سكنة مركز قضاء تلعفر أنهت حياة زوجها فجر اليوم وأثناء نومه بعد أن أقدمت على قتله بواسطة مقص"، مبينا أنها "طعنته حتى لقي حتفه ومات".

وأوضح المصدر أن "التحقيقات الاولية أظهرت أن المرأة تعاني من اضطرابات نفسية، ما دفعها إلى قتل زوجها"، مشيرا الى ان "التحقيق ما زال مفتوحا في الحادثة".

وبين أن "جثة الضحية نقلت الى المستشفى لتثبيت حالة الوفاة وسببها قبل أن يقوم ذويه بدفنه".

related

صور .. الاستخبارات العراقية تستولي على أحزمة ناسفة عليها شعار داعش

Date: 2021-01-15 07:27:47
صور .. الاستخبارات العراقية تستولي على أحزمة ناسفة عليها شعار داعش

نينوى.. انتشال جثة شاب غريق بالموصل والكشف عن جريمة قتل في تلعفر

Date: 2021-04-04 12:21:37
نينوى.. انتشال جثة شاب غريق بالموصل والكشف عن جريمة قتل في تلعفر

الاطاحة بـ"إرهابي" يروع المواطنين بأيام العيد في تلعفر

Date: 2021-05-13 16:48:54
الاطاحة بـ"إرهابي" يروع المواطنين بأيام العيد في تلعفر

الاطاحة بأبرز ارهابيي "فرقة ذات الصواري" في تلعفر.. صور

Date: 2021-05-25 11:28:22
الاطاحة بأبرز ارهابيي "فرقة ذات الصواري" في تلعفر.. صور

القبض على قاتل بعد اشتباك مع قوة امنية في الموصل

Date: 2021-09-13 13:03:08
القبض على قاتل بعد اشتباك مع قوة امنية في الموصل

ضبط حزام ناسف ومتفجرات في تلعفر.. صور

Date: 2021-09-29 15:52:25
ضبط حزام ناسف ومتفجرات في تلعفر.. صور

نينوى.. مخلفات حربية تودي بحياة طفلين وتصيب ثالث

Date: 2021-10-22 17:16:42
نينوى.. مخلفات حربية تودي بحياة طفلين وتصيب ثالث

انفجار يودي بحياة راعي اغنام في تلعفر

Date: 2022-03-22 20:43:13
انفجار يودي بحياة راعي اغنام في تلعفر