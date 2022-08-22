"زوجة مضطربة" تنهي حياة زوجها طعناً بـ"مقص" في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الإثنين، بمقتل شخص على يد زوجته التي تعاني من "اضطرابات نفسية" في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة من سكنة مركز قضاء تلعفر أنهت حياة زوجها فجر اليوم وأثناء نومه بعد أن أقدمت على قتله بواسطة مقص"، مبينا أنها "طعنته حتى لقي حتفه ومات".

وأوضح المصدر أن "التحقيقات الاولية أظهرت أن المرأة تعاني من اضطرابات نفسية، ما دفعها إلى قتل زوجها"، مشيرا الى ان "التحقيق ما زال مفتوحا في الحادثة".

وبين أن "جثة الضحية نقلت الى المستشفى لتثبيت حالة الوفاة وسببها قبل أن يقوم ذويه بدفنه".